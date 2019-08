Ontem às 23:21 Facebook

Na primeira vez que foi titular na Liga, o avançado iraniano Mehdi consumou o hat-trick ao minuto 52. Zé Luís, do F. C. Porto, "demorou" 63 minutos a marcar três golos ao V. Setúbal, na pretérita jornada.

No segundo e último jogo desta sexta-feira, a contar para a terceira jornada da Liga, o Rio Ave venceu, nos Arcos, o Aves, por 5-1.

O grande herói da partida foi o reforço iraniano Mehdi, que assinou o segundo hat-trick da presente edição do campeonato, ao assinar os primeiros três golos da partida. Nuno Santos fez o 4-0, antes de Mehdi ganhar o penálti que permitiu a Filipe Augusto aumentar a vantagem vila-condense. Antes do apito final, Enzo Zidane, que foi suplente utilizado, assinou o golo de honra do Aves.

Depois da derrota em Famalicão e do adiamento do jogo com o V. Guimarães, o Rio Ave somou a primeira vitória no campeonato. O Aves, por outro lado, sofreu a segunda derrota, mas também já conta com uma vitória, pelo que contabiliza três pontos na tabela classificativa.