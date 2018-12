Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador de futebol Tiago Fernandes, que vai orientar o Desportivo de Chaves, despediu-se esta terça-feira do Sporting com a certeza de regressar e ser bem-sucedido no clube que chegou a orientar interinamente.

"Não foram 10 dias", começou por escrever o técnico na rede social Instagram, que assumiu o comando da equipa "leonina" após a saída de José Peseiro e até à chegada do holandês Marcel Keizer, agradecendo a todos os elementos do clube.

Na segunda-feira, Tiago Fernandes, de 37 anos, foi apresentado como treinador dos transmontanos, que ocupam o 18.º e último lugar da I Liga, sucedendo a Daniel Ramos.

"Vou para outro grande clube, com a mesma paixão, a mesma ambição. Sei que um dia vou levar os adeptos do Sporting ao Marquês. Obrigado a todos os adeptos do Sporting pelo apoio que sempre me deram", rematou.

Tiago Fernandes, filho do antigo avançado e treinador Manuel Fernandes, começou a carreira como observador da União de Leiria, tendo integrado as equipas técnicas do Vitória de Setúbal, entre 2009 e 2011, antes de rumar ao Sporting, clube no qual orientava atualmente a equipa de sub-23, depois de ter levado os juniores "leoninos" ao título nacional de 2016/17 e de ter comandado vários escalões nas camadas jovens do clube.