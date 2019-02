Seis adeptos do Celtic detidos por agressão a polícias

Hoje às 11:16 Facebook

Seis adeptos do Celtic de Glasgow foram detidos em Valência por agressões a agentes policiais e tráfico de drogas, informou esta quinta-feira a polícia.

Os detidos tinham viajado para a cidade espanhola para assistir ao encontro da Liga Europa entre o Celtic e o Valência, que se realiza hoje.

Os agentes da polícia nacional, que estavam na Gran Vía del Marqués del Turia, local do acontecimento, pediu ao grupo de adeptos escoceses que se retirassem da calçada, já que estavam a invadir a faixa do autocarro.

Apesar de os adeptos terem inicialmente correspondido ao pedido, voltaram mais tarde para ocupar a mesma faixa.

Perante novas indicações da polícia para se retirarem do local, os adeptos reagiram com um confronto à polícia, do qual resultaram cinco detidos e lesões leves de vários agentes.

Sobre estes cinco detidos pesam acusações de desordem pública e de atentado aos agentes da autoridade.

O sexto elemento foi detido por tráfico de drogas quando viajava de comboio para Valência.

Por motivos de segurança, o Valência anunciou que "por razões de segurança" não irá abrir a bilheteira para o jogo de hoje.

Adicionalmente foi estabelecido um protocolo de acesso ao estádio que restringe o caminho que os adeptos do Celtic podem fazer para chegar às bancadas visitantes do Mestalla.

A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, em Glasgow, terminou com a vitória do Valência, por 2-0.