Seleção com 13 jogadores no primeiro treino para jogo com Polónia

A seleção portuguesa apresentou-se este domingo com 13 jogadores no relvado, no primeiro treino de preparação para o jogo de terça-feira com a Polónia, o último relativo ao grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

Depois de, no sábado, ter empatado 0-0 com a Itália e garantido a presença na fase final da competição, marcada para junho de 2019, a equipa das quinas apareceu num dos relvados da academia do Vitória de Guimarães com 13 dos 14 jogadores não titulares na partida disputada no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

À exceção do guarda-redes Cláudio Ramos, que estava a fazer trabalho de fisioterapia, o guarda-redes Beto, os defesas Cédric, Luís Neto, Pepe, Raphael Guerreiro e Kevin Rodrigues, os médios Danilo, Renato Sanches, João Mário e Bruno Fernandes e os avançados Gonçalo Guedes, Rafa Silva e Éder estiveram no campo, num treino marcado pela ausência do selecionador Fernando Santos.

Dos 11 titulares frente à seleção transalpina, nove trabalharam este domingo no ginásio - o guarda-redes Rui Patrício, os defesas João Cancelo, Pepe e José Fonte, os médios William Carvalho e Pizzi e os avançados Bernardo Silva, Bruma e André Silva.

Os outros dois titulares, o defesa Mário Rui e o médio Rúben Neves, foram dispensados da seleção, após terem visto cartão amarelo frente à Itália e ficado suspensos para o duelo com a Polónia, seleção com um ponto somado no grupo 3 e já despromovida à Liga B da Liga das Nações.

A seleção lusa prossegue a preparação do encontro marcado para as 19.45 horas de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com um treino no estádio vimaranense, marcado para as 11.30 horas.