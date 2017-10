Seleção distancia-se na liderança do Eurosurf a um dia do final

Hoje às 18:40 Facebook

A seleção portuguesa de surf deu, este sábado, um passo importante para vencer o Eurosurf, a decorrer na Noruega, ao vencer as finais do quadro principal de surf open e feminino e de bodyboard open e feminino.

À entrada para o último dia da competição, no domingo, a equipa portuguesa parte com uma clara vantagem para os perseguidores mais diretos, pelo que só um dia mau lhe pode roubar o título europeu, que persegue desde 2011, ano em que o conquistou na Irlanda.

A seleção portuguesa tenta ainda conquistar os títulos individuais em todas as categorias em que participa.

Tomás Fernandes e Eduardo Fernandes discutem o título europeu de surf open, enquanto Mafalda Lopes, Daniel Fonseca e Teresa Padrela disputam a finalíssima de surf feminino, bodyboard open e bodyboard feminino, respetivamente.

Por seu lado, João Dantas tem ainda de disputar a final do quadro principal de longboard, para conseguir marcar presença na finalíssima da categoria e lutar pelo título europeu.