Seleção do Mali com três jogadores de clubes portugueses

A seleção do Mali começa, esta segunda-feira, o estágio para os jogos contra o Sudão do Sul, de apuramento para a CAN, e para o amigável com o Senegal, a 23 e 26 de março, respetivamente.

Moussa Marega, do F. C. Porto, Abdoulaye Diaby, do Sporting, e Falaye Sacko, do V. Guimarães integram a convocatória.

Se o jogador dos dragões não pode defrontar o Sudão do Sul por estar a cumprir castigo, o sportinguista Abdoulaye Diaby regressa à seleção após ter falhado o último jogo, frente ao Gabão.

Veja os 25 convocados pelo selecionador interino Mohamed Magassouba:

Guarda-redes: Djigui Diarra (Stade Malien), Mamadou Samassa (Troyes, França), Adama Keïta (Djoliba)

Defesas: Hamari Traoré (Rennes, França), Falaye Sacko (Vitória Guimarães, Portugal), Massadio Haïdara (Lens, França), Youssouf Koné (Lille, França), Mamadou Fofana (FC Metz, França), Boubacar Kiki Kouyaté (Troyes, França), Bakaye Dibassy (Amiens, França)

Médios: Diadié Samassékou (RB Salzburgo, Austria), Boubacar Diarra (ENPPI, Egito), Cheick Doucouré (Lens, França), Lassana Coulibaly (Glasgow Rangers, Escócia), Adama Traoré (Cercle de Bruges, Bélgica), Idrissa Traoré (Shabab Al Jabal, Líbia)

Avançados: Moussa Djénépo (Standard Liège, Bélgica), Ibrahim Tandia (SEPSI, Roménia), Moussa Doumbia (Stade de Reims, França), Abdoulaye Diaby (Sporting, Portugal), Moussa Marega (FC Porto, Portugal), Kalifa Coulibaly (Nantes, França), Hadi Sacko (Ankaragucu, Turquia), Adama Niane (Charleroi, Bélgica), Adama Traoré (Orleans, França)