A seleção portuguesa de futebol de sub-20 perdeu, esta sexta-feira, por 1-0 na Alemanha, em jogo de preparação para o Campeonato do Mundo da categoria, que vai decorrer na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.

Em Sandhausen, o único tento da partida foi apontado aos 21 minutos, por intermédio de Dzenis Burnic, médio que está emprestado pelo Borussia Dortmund ao Dynamo Dresden.

Na visita à Alemanha, o técnico luso Hélio Sousa fez alinhar o seguinte 'onze': João Virgínia, Diogo Dalot, Romain Correia, Diogo Leite, Rúben Vinagre, Florentino, Filipe Soares, Domingos Quina, Mésaque Djú, Elves Baldé e Rafael Leão.

Na próxima terça-feira, a seleção nacional tem novo encontro de preparação, perante a Inglaterra, a partir das 18:00, no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Portugal ficou inserido no grupo F do Campeonato do Mundo de sub-20, juntamente com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.

O Mundial2019 vai decorrer na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.