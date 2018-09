Seleção portuguesa de montanha pela primeira vez na FIA

Joaquim Gomes Hoje às 00:42 Facebook

Uma seleção de pilotos portugueses vai correr, pela primeira vez, na prova FIA Hill Climb Master, que de dois em dois anos reúne os melhores corredores europeus de automóveis de montanha, a disputar entre os dias 12 e 14 de outubro, em Gubbio, Perugia, em Itália.

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, revelou que os seis pilotos serão José Correia, Joaquim Teixeira, Manuel Correia, Pedro Coelho Saraiva, Pedro Marques e Sérgio Nogueira, que manifestaram ao JN "a confiança" em "obter os primeiros lugares e chegar ao pódio" entre as 20 seleções presentes em Itália.

Cada piloto obterá uma classificação individual em função do melhor tempo conquistado, participando entre os quatro pilotos de primeira linha escolhidos pelas suas classificações, no Campeonato de Portugal de Montanha de 2017, quatro pilotos, José Correia, Joaquim Teixeira, Manuel Correia e Pedro Coelho Saraiva, sendo campeões na sua categoria, com

Pedro Marques e Sérgio Nogueira a serem convidados, pelo bom desempenho de ambos, durante as diversas Rampas do Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP 2018.

As federações nacionais, no caso a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) indicam quatro pilotos, que além de correrem individualmente formarão a equipa do país que representam, sendo que já a título individual, os pilotos que este ano estejam classificados nos cinco primeiros da categoria ou em primeiro do grupo podem participar, o que levou à integração de Pedro Marques e Sérgio Nogueira, ambos de Braga, tal como os irmãos José Correia e Manuel Correia, os dois campeões nas suas respetivas categorias, a par de Joaquim Teixeira e Pedro Coelho Saraiva, aquele de Vila Real e este da Covilhã.

A nível da corrida em representação do país serão quatro os pilotos que irão pontuar para essa classificação e a FPAK escalou todos os pilotos que foram campeões de cada uma das categorias no Campeonato de Portugal de Montanha/2017 num princípio de equidade.