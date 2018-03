Seleção portuguesa de sub-20 perde em Inglaterra por 3-0

Hoje às 00:31 Facebook

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 perdeu, esta terça-feira, por 3-0 com a Inglaterra, num encontro particular disputado no Academy Stadium, do Etihad Campus, em Manchester.

O benfiquista Chris Willock, aos 15 minutos, Keinan Davis, aos 41, e o capitão Easah Suliman, aos 66, apontaram os tentos do conjunto inglês.

De início, José Guilherme fez alinhar Fábio Duarte, Pedro Pereira, João Queirós, David Carmo, André Sousa, Rui Pires, Bruno Paz, Bruno Jordão, Pedro Neto, André Vidigal e Mickael Almeida.

No decorrer do encontro, foram ainda utilizados Abdu Conté, Alexandre Pinto, Nuno Henrique, Pedro Gonçalves, Tiago Dias e Pedro Marques.