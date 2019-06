Seleção portuguesa derrotada pela França na Liga das Nações

Susana Silva Hoje às 16:05 Facebook

A seleção portuguesa masculina de voleibol sofreu, esta tarde de sábado, a segunda derrota na poule 15 da Liga das Nações, que decorre no Irão, ao ceder frente à França, por 3-0.

Apesar do equilíbrio patente em todos os sets, as quinas perderam pelos parciais de 25-23, 26-24 e 25-23. Amanhã, domingo, Portugal defronta a Austrália (12 horas), naquele que será um jogo muito importante na luta pela permanência na competição, já que ambos são "desafiadores", tal como o Canadá e Bulgária, e o pior classificado deste lote de quatro seleções, após as diferentes rondas, desce à Taça Challenge.