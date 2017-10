Seleção portuguesa "pontual" na concentração para o Mundial de 2018

Ontem às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de futebol concentrou-se, esta segunda-feira, em Cascais, sem baixas de última hora, tendo em vista os decisivos confrontos com Andorra e Suíça, das duas últimas jornadas da fase de qualificação para o Mundial2018.

Todos os 25 jogadores convocados por Fernando Santos apresentaram-se até às 22 horas numa unidade hoteleira de Cascais, cumprindo a hora limite imposta pelo selecionador nacional.

O avançado Éder, autor do golo que valeu a vitória no Euro2016, está de regresso à seleção nacional, assim como Renato Sanches, o guarda-redes Anthony Lopes, os defesas Nelson Semedo, Luís Neto e Antunes e o avançado Gonçalo Guedes.

Na terça-feira, a formação das "quinas" cumpre o primeiro treino, agendado para as 10.30 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento, Portugal desloca-se a Andorra, a 7 de outubro, e recebe a Suíça, dia 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo Mundial.

A seleção portuguesa ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no "play-off", caso falhem o primeiro lugar.