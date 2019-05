Seleção portuguesa retida em Frankfurt devido ao mau tempo

Ontem às 22:39 Facebook

A seleção portuguesa de sub-20 ficou esta segunda-feira retida em Frankfurt, na Alemanha, devido ao mau tempo, e apenas viajará na terça-feira para a Polónia, onde vai disputar o Campeonato do Mundo da categoria.

A comitiva lusa deveria chegar esta segunda-feira ao aeroporto de Katowice, na Polónia, às 23.20 (hora local), num voo proveniente de Frankfurt, mas a intempérie que se registou naquela cidade alemã impediu mesmo que o avião sequer saísse da Alemanha em direção à Polónia, comunicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Pelas mesmas razões, a seleção nacional já tinha partido de Lisboa com hora e meia de atraso, sendo que o avião, que estava previsto iniciar a viagem às 16.30 horas, apenas levantou do aeroporto Humberto Delgado às 18 horas.

Desta forma, a equipa lusa apenas sairá de Frankfurt na terça-feira, não havendo ainda confirmação da hora do voo. Na Polónia, a comitiva ficará instalada em Jaworze, que fica a cerca de 100 quilómetros do aeroporto de Katowice.

Portugal, que conquistou o título mundial de sub-20 em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em solo luso, estreia-se na competição no sábado, contra a Coreia do Sul, seguindo-se os embates com a Argentina, no dia 28, e África do Sul, em 31.

Os três encontros da fase de grupos serão disputados em Bielsko-Biala.

Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.