Selecionador da Argélia explica ausência de Brahimi

JN Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Djamel Belmadi, selecionador da Argélia, disse que quis poupar o extremo do F. C. Porto e aproveitar para ver outros jogadores.

O extremo do F. C. Porto Yacine Brahimi não foi convocado para representar a seleção argelina para os duelos frente à Gâmbia e Tunísia.

Em conferência de imprensa, o selecionador argelino Djamel Belmadi, explicou que a decisão de não chamar Brahimi foi feita "após um acordo com o jogador que está numa temporada desgastante, com algumas lesões".

"Decidimos poupá-lo. Conhecemos a qualidade do Tacine, então pensámos em ver outros jogadores", disse o técnico, salientando que começou a campanha com jogos importantes para o apuramento e não teve "oportunidade para ver outros jogadores e trabalhar com calma".

A Argélia, que já tem passagem garantida à próxima fase da CAN, defronta a Gâmbia em jogo da fase de apuramento. Por outro lado, o embate com a Tunísia é de caráter particular.