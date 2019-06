Selecionador da Suíça: "Não estamos cá apenas para participar"

Hoje às 18:00 Facebook

O selecionador da Suíça reconheceu valor a Portugal, o adversário nas meias-finais, mas acredita que os helvéticos podem conquistar a competição.

Vladimir Petkovic, selecionador da Suíça, afirmou esta terça-feira que os helvéticos estão na fase final da Liga das Nações para "ganhar a prova" e considerou Cristiano Ronaldo uma "ameaça extra" na equipa portuguesa.

"Nos últimos anos, jogámos duas vezes com Portugal. Uma com Ronaldo, outra sem ele. Quando jogou, vimos que Ronaldo é realmente uma ameaça extra, mas Portugal não depende de um único jogador", referiu Vladimir Petkovic, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã (19h45)

"Não estamos cá apenas para participar. Estamos cá para ganhar, para dar o nosso melhor, para dar tudo. Queremos ganhar este torneio. Nos últimos jogos, Portugal teve alguns problemas para marcar golos e isso pode ser bom para nós. Vamos tentar aproveitar isso", acrescentou Petkovic na sala de imprensa do Estádio do Dragão.

O antigo treinador de Lazio, Sion e Young Boys abordou também esta primeira edição da Liga das Nações e defendeu que a competição "já é importante e vai crescer cada vez mais".

"No início, algumas pessoas foram céticas, sobretudo os clubes, mas eu achei logo o contrário. Todas as seleções quiseram ganhar, todas as seleções quiserem subir de divisão. No futuro, vai ainda ficar mais interessante", concluiu.