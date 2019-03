Selecionador do Mali explica diferença de rendimento de Marega

JN Hoje às 10:27 Facebook

Marega integra a lista de 25 jogadores convocados para representar o Mali nos jogos contra o Sudão e o Senegal e é um dos futebolistas que mais interesse suscita entre os malianos pelo bom rendimento que tem apresentado com a camisola do F. C. Porto

Autor de 17 golos em 35 jogos pelos dragões, com destaque para os seis que já assinou na Liga dos Campeões, Marega tem sido criticado pelo facto de não conseguir apresentar registos semelhantes com a camisola do Mali, tendo apenas dois tentos apontados em 18 internacionalizações.

Perante o facto, Mohamed Magassouba, selecionador interino do Mali, explica o que pode estar na origem das prestações distintas de Marega pelo F. C. Porto e com as cores malianas.

"Não é um problema tático, mas sim de enquadramento. Em primeiro lugar, Marega não joga no clube com os mesmos jogadores que jogam na seleção nacional. Em segundo lugar, há o estado dos relvados. O Marega é um atacante que procura a profundidade e o relvado faz com que seja possível ele conseguir dar essa profundidade mais num estádio do que noutros. Na Europa, ele pode brilhar porque tem essas condições e jogadores de grande nível que sabem explorar essa profundidade", explicou Mohamed Magassouba.