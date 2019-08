Sem acordo para a saída de Dost

Luís Antunes Hoje às 19:23 Facebook

Reunião entre Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Gunther Neuhaus, agente do jogador holandês, realizada esta quinta-feira, não alterou diferendo.

Continua o impasse em torno da saída do avançado Bas Dost do Sporting. Frederico Varandas e Gunther Neuhaus, agente do jogador, encontraram-se esta quinta-feira, mas ainda não foi possível encontrar um entendimento para permitir a saída do atleta, que é desejado pelos alemães do Eintracht Frankfurt.

Ao que o JN apurou, o empresário do avançado manteve-se intransigente na defesa de um conjunto de exigências rejeitadas pelos responsáveis leoninos.

O atleta vai continuar assim a trabalhar com o plantel e volta amanhã a Alcochete.