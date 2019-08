Serena Williams: "Carlos Ramos? Não sei quem é"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:57, atualizado às 17:27 Facebook

Depois de passar com distinção o primeiro teste do US Open, frente à russa Maria Sharapova, com um duplo 6-1, a tenista norte-americana voltou a ser questionada sobre o árbitro português Carlos Ramos.

Um ano depois da polémica final do US Open do ano passado, Serena Williams voltou às quadras do Grand Slam tendo passado com distinção o primeiro encontro, ao derrotar a russa Maria Sharapova em apenas uma hora. Na conferência de imprensa que se seguiu ao duelo, a tenista norte-americana foi questionada sobre o árbitro português Carlos Ramos, que nesta edição está impedido de arbitrar qualquer jogo das irmãs Williams.

"Pois... Eu não sei quem é", respondeu Serena Williams.

No ano passado, a norte-americana chegou à final com a japonesa Naomi Osaka e recebeu três advertências por violações de regulamento, a última das quais por chamar "ladrão" ao árbitro, exigindo um pedido de desculpas e garantindo que o português nunca mais arbitraria um encontro seu. Williams qualificou também a atitude de Carlos Ramos de "sexista". Carlos Ramos aplicou um jogo de penalização a Serena Williams, que acabaria por perder a final para Naomi Osaka, por 6-4 e 6-2.

Mais tarde, a tenista revelou no programa "Today Show", da NBC, estar arrependida da atitude que teve com o português.

"Nunca percebi os motivos que me levaram a ficar tão transtornada", disse, ainda, Serena, convencida de que "não devia ter sido tão dura" para com Carlos Ramos.