O encontro entre os Cincinnati Reds e os Pittsburgh Pirates​​​​​​, da liga norte-americana de basebol, ficou marcado pelos confrontos entre as duas equipas. Mas mais do que as imagens dos empurrões ou dos socos, é a atitude de um polícia que tem dado que falar: o agente reagiu aos incidentes com enorme naturalidade e as imagens já se tornaram virais.

Veja o momento: