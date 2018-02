Sérgio Conceição: "A estratégia do Sporting não nos surpreendeu"

JN Ontem às 23:00 Facebook

No final do encontro com o Sporting, que o F. C. Porto venceu (1-0), em jogo a contar para a primeira mão da Taça de Portugal, Sérgio Conceição explicou que a estratégia dos leões não o surpreendeu e relembrou que ainda falta uma eliminatória.

"Depois do último jogo, com o Braga, no dia seguinte disse aos meus adjuntos que o Jesus vinha com uma linha de cinco. Não nos surpreendeu nada, trabalhámos os movimentos na frente. Sabíamos que com uma linha de cinco era importante os avançados ocuparem determinado espaço na frente e que os nossos alas fossem por dentro e aparecessem entre os centrais. Aconteceu algumas vezes. Tivemos a bola no poste. Penso que foi um jogo bem conseguido do F. C. Porto, o Sporting veio tentar encaixar na nossa forma de jogar, tentando não sofrer golos e nós fomos à procura da despesa do jogo", começou por dizer o técnico, para de seguida explicar como "adivinhou" a estratégia dos leões.

"Na Liga dos Campeões teve uma situação idêntica com o Barcelona, conhecendo o Jesus e percebendo que havia duas mãos é normal, foi inteligente da parte dele, com algumas ausências, tentou pelo menos não sofrer golos. É a estratégia de cada um. Ganhámos mas não está nada decidido, ainda faltam 90 minutos".

Sérgio Conceição explicou, ainda, a ausência de Aboubakar. "Frente ao Braga, sentiu uma pequena fadiga muscular e não treinou nestes três dias. Achámos por bem, tendo em conta os jogo e a confiança que temos nos jogadores, fazer essa gestão. Foi simplesmente isso", concluiu.