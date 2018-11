Sérgio Conceição: "A felicidade cai para quem a procura"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:09 Facebook

No final do encontro com o Braga, Sérgio Conceição deixou elogios ao espírito da equipa azul e branca e salientou que o F. C. Porto "procurou a felicidade".

"Foi um jogo muito competitivo, com duas equipas muito organizadas, que se conhecem muito bem. Houve ocasiões de parte a parte. Fomos felizes, mas procurámos essa felicidade. As mexidas que fiz foram para vencer o jogo", começou por analisar o treinador do F. C. Porto.

Sérgio Conceição considerou o resultado justo, afirmando que os azuis e brancos procuraram ser felizes.

"Com muito respeito pelo Braga, muito bem orientado, nós somos o F. C. Porto. Somos campeões nacionais e quando montei a equipa foi sempre a pensar ganhar. Sofremos um dissabor grande na Luz e, depois disso, foram sete jogos e sete vitórias. Esta é a imagem do F. C. Porto: um clube que está habituado a ganhar e que se dá muito mal com a derrota. Os jogadores demonstraram de que fibra são feitos e eu fico muito contente. Foi uma boa propaganda para o futebol português. A felicidade cai para o lado de quem a procura e nós procurámo-la", disse.

O técnico do F. C. Porto deixou elogios ao adversário. "Tenho muito respeito pelo Braga, é um clube ambicioso, competitivo, excelentemente bem orientado pelo Abel, com individualidades interessantes e que pensa em ganhar, que foi o que tentou aqui. Tenho uma equipa de caráter, com grande personalidade e grande determinação. O nosso objetivo é o processo, é a forma como trabalhamos diariamente. Com esse espírito vamos ser felizes no fim da época", concluiu.