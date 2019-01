Sérgio Conceição: "A haver um vencedor seríamos nós"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:06 Facebook

Sérgio Conceição não escondeu a insatisfação pelo empate em Alvalade, salientando que a equipa azul e branca podia ter aproveitado melhor a "intranquilidade" do Sporting no encontro.

"Queríamos ganhar e preparámos a equipa para isso como fizemos nos outros 18 jogos. Foi um jogo não muito bem jogado, muito competitivo, houve muitas faltas. De qualquer maneira, uma primeira parte equilibrada, sem ocasiões de golo. O Sporting deu-nos alguma iniciativa com receio do espaço nas costas, nós podíamos e devíamos ter mais paciência com bola. Mas foi muito equilibrado", começou por dizer, considerando que o F. C. Porto seria um justo vencedor.

"Na segunda parte, foi diferente. Tivemos por cima do jogo, tivemos duas ocasiões em que podíamos ter feito golo, que foram as melhores do jogo. O Sporting conseguiu com um remate de fora a criar perigo. A haver um vencedor seríamos nós. O Sporting notava-se que estava algo intranquilo e nós podíamos ter aproveitado melhor", afirmou o técnico dos azuis e brancos, abordando ainda a lesão de Danilo.

"Tem o pé bastante inchado, vamos ver o que foi, se foi entorse. Amanhã vamos avaliar melhor o que tem", concluiu.