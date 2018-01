"Houve um penálti claro", diz Sérgio Conceição

V.J.O. Ontem às 23:44, atualizado hoje às 01:18 Facebook

Twitter

Após o empate em Moreira de Cónegos, o treinador do F. C. Porto deixou vários reparos à arbitragem.

"Houve muitas quebras de ritmo no jogo. O guarda-redes demorava sempre 20 ou 30 segundos a bater a bola. Até posso compreender isso, mas cabe ao árbitro não deixar. Não se percebe o porquê de, na primeira parte, dar um minuto. Não se percebe porque é que na segunda, com seis substituições, com o médico a entrar, com a expulsão, deu cinco minutos. Porque não dar 8, 10 ou 12?", apontou o técnico, antes de defender que houve "um penálti claro" que ficou por assinalar, numa clara referência ao lance entre Filipe e o guarda-redes do Moreirense.

Sérgio Conceição salientou ainda que o F. C. Porto merecia ter saído de Moreira de Cónegos com um resultado bem melhor. "Tivemos muitas ocasiões para fazer golo e para ganhar, até com mais do que um golo de diferença. Na primeira parte não entrámos tão bem, com o Moreirense a pensar única e exclusivamente em segurar o zero. Tentámos na primeira parte explorar os corredores laterais. Na segunda foi sempre no meio-campo do Moreirense. Infelizmente, não conseguimos fazer golos. Fomos ineficazes, à imagem do que tem acontecido nos últimos jogos", lamentou Sérgio Conceição.