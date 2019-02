Sérgio Conceição admite "azia" por ver vantagem diminuir

Hoje às 13:46 Facebook

O treinador do F. C. Porto não gostou de ficar com apenas três pontos de vantagem sobre o Benfica, mas acredita que os dragões ganharão os jogos suficientes para serem campeões. Sobre o lesionado Marega, diz que terá de ser a equipa, de forma coletiva, a substituir o maliano.

Na antevisão do jogo de sexta-feira com o Moreirense, que considera a "equipa revelação" do campeonato, o técnico portista abordou a diminuição da vantagem no topo da tabela, após o empate em Guimarães. "Fiquei com mais azia, porque tínhamos cinco pontos de avanço e agora temos três. Mas a pressão é igual e olhamos para isso de forma tranquila. Temos consciência de que, a jogar desta forma, vamos ganhar muitos jogos e fazer os pontos necessários para sermos campeões", afirmou.

Numa partida em que não poderá contar com o avançado Marega, que se lesionou no domingo passado, Conceição espera uma resposta positiva do plantel, ciente de que terá de ser a equipa a compensar a ausência de um "jogador importante" para o F. C. Porto. "Obviamente que Marega é difícil de substituir, mas também perdemos Aboubakar e Soares no início da época e não foi por isso que deixámos de fazer um trajeto acima da média, incluindo na Liga dos Campeões. A dinâmica da equipa é que terá de colmatar a falta dele. Temos de arranjar soluções, que passam pelo trabalho coletivo, mesmo que a equipa possa mudar um bocadinho", referiu.

Apesar de os dragões regressarem à "Champions" já na próxima terça-feira, em Roma, Sérgio Conceição dá prioridade absoluta a este jogo de Moreira de Cónegos. "Não pensaremos em nada que não seja esta partida do campeonato. A nossa "Champions" é amanhã", disse, confirmando a ausência de Corona, castigado, na viagem à capital italiana.