Sérgio Conceição: "Agora temos que honrar este símbolo"

O treinador do F. C. Porto assume a responsabilidade pela derrota e diz que o jogo acabou com o 0-3.

Sérgio Conceição mostrou-se resignado com a derrota pesada às mãos do Livepool. O treinador portista lamentou o primeiro golo oferecido.

"Entrámos de forma equilibrada e até ao primeiro golo não tínhamos tido situações de perigo na nossa defesa. Oferecemos o primeiro golo e contra uma equipa como o Liverpool, que ataca muito rápido a baliza fica mais difícil. Depois do 2-0, animicamente, a equipa foi abaixo. No intervalo, mudamos, voltamos a entrar bem e podíamos ter feito o 1-2. Não fizemos e sofremos o terceiro golo quando estávamos por cima, em mais uma perda de bola", resumiu Conceição.

O técnico assumiu a responsabilidade pela derrota.

"Agora temos que honrar este símbolo, que todos respeitamos. Assumo a responsabilidade, sou o culpado por esta derrota. Agora é pensar no Rio Ave e no campeonato", completou.