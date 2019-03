Sérgio Conceição: "Ambicionamos repetir o sucesso do ano passado"

Nuno Barbosa Hoje às 00:26 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, foi o grande protagonista da noite de gala em Gaia.

Sérgio Conceição foi homenageado com o prémio de treinador do ano, pelo jornal Gaiense, e fez questão de o dividir com a restante equipa técnica.

"Somos apenas 10% da ponta do icebergue que é a estrutura que nos acompanha. Ambicionamos repetir o mesmo sucesso este ano. Os mexicanos deviam vir cá para ver como se organiza um evento fantástico", começou por dizer Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões aproveitou a ocasião para agradecer o apoio das pessoas que lhe são mais próximas e admitiu sentir-se nervoso perante uma plateia bem composta.

"Dedico o prémio à estrutura do F. C. Porto, aos meus amigos e minha família que está aqui representada pela minha mulher que já me acompanha há muitos anos, É um orgulho enorme. Não me sinto bem nesta situação de palestrante. Sou um treinador de campo. Vi hoje aqui gente que foi premiada e que tem sonhos para conquistar e vai atrás. E é nisso que temos de pensar todos os dias, que podemos ser melhores do que somos hoje"