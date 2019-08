Sérgio Conceição: "Aqui não entram jogadores porque custam milhões"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:35 Facebook

Depois da vitória na Rússia frente ao Krasnodar, Sérgio Conceição salientou que a equipa "não ganhou nada" e explicou a ausência de Nakajima da ficha de jogo.

"Nakajima? São escolhas que faço, em função do jogo que vamos ter, projetando o que poderão ser diferentes momentos no jogo. As soluções passaram por estes jogadores, no sábado poderão passar por outros. Temos um plantel que dá garantias, competitivo e a prova disso é jogadores da valia do Nakajima, do Saravia, do Tomás [Esteves], do Osorio. Ficaram de fora, temos um jogo sábado, outros podem ficar fora. A competitividade é sempre de louvar", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, abordando a aposta em Marchesin.

"A confiança tem a ver com o que eles me dizem diariamente no treino, isso para mim é que é importante. Aqui não entram jogadores porque têm 19 anos e são da formação, ou porque custam não sei quantos milhões. Para mim, o importante é quem dá uma resposta positiva, organização forte em todos os momentos do jogo. O Marchesín jogou, deu-me todas as garantias, vinha já de um campeonato que já tinha começado. É um jogador extremamente experiente, tranquilo no trabalho. Estavam aqui todos os ingredientes. Uma palavra para Vaná, para o Diogo, para o Mbaye. Cabe a mim a difícil tarefa de escolher o onze", acrescentou, deixando um "aviso".

"Não devemos desvalorizar o Krasnodar, uma equipa positiva, que investiu muito para seguir em frente. Não ganhámos nada, conseguimos um resultado positivo. Temos de estar concentrados para o jogo de Barcelos, no próximo sábado, que vai ser muito importante para o arranque do campeonato", concluiu o treinador.