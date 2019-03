Sérgio Conceição arrisca equipa inicial do Benfica

Arnaldo Martins Hoje às 13:56 Facebook

Treinador do F. C. Porto garante equipa super preparada e motivada para o clássico. "Independentemente do que se fez até agora, amanhã quando começar o jogo tudo é esquecido e só se pensa naquele encontro".

Sérgio Conceição disse que só amanhã é que vai dizer o 11 do F. C. Porto aos jogadores, mas, após ter sido desafiado pelo JN, arriscou a equipa inicial do Benfica para o clássico no Estádio do Dragão: "Espero a equipa que tem jogado mais vezes, normal. Quer que diga os nomes? No setor defensivo joga o André Almeida, Rúben Dias, Ferro ou Jardel, que pode voltar, e Grimaldo. Samaris e Gabriel no setor intermediário, Pizzi e Rafa nas alas, um a fazer movimentos mais para dentro e outro um bocadinho mais vertical, e o Félix e Seferovic na frente. Penso que vai ser este o 11 com o Odysseas na baliza".

Sobre o controlo antidoping efetuado a Marega, o técnico mostrou-se algo surpreendido mas evitou grandes considerações: "Quando há um controlo coletivo acho normal, quando é um controlo individual não acho tão normal, mas não temos nada a referenciar sobre isso. Como somos inovadores em algumas situações as pessoas podem ficar pasmadas de certas recuperações e querem fazer um bom trabalho".

Conceição desvalorizou ainda a questão do Benfica apresentar muita juventude na equipa: "Se jogam, têm qualidade para o fazer. Os profissionais, a partir do momento em que jogam nas equipas, têm a mesma responsabilidade. Não olho para idades, olho para a equipa no seu todo. Um jogador acima os 30 anos também mostra irreverência e vontade".