Sérgio Conceição: "As rápidas melhoras nesse coração de vencedor"

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, fez questão de deixar uma mensagem a Iker Casillas. O guarda-redes espanhol está internado no Hospital CUF Porto após ter sofrido um enfarte no treino desta quarta-feira.

"Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor", pode ler-se.

Esta quarta-feira, Iker Casillas foi internado de urgência devido a um problema cardíaco. O F. C. Porto já esclareceu que o guarda-redes espanhol sofreu um "enfarte agudo do miocárdio" e está, neste momento "bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".