Sérgio Conceição: "Às vezes o treinador complica o jogo. Eu compliquei"

No rescaldo da vitória frente ao Portimonense, Sérgio Conceição considerou a vitória azul e branca "justa" e afirmou que complicou o jogo.

"A equipa foi decisiva, não foi o Marcano. Pelo que fizemos, a vitória foi bem mais do que justa. Tivemos muitas ocasiões, podíamos ter fechado quando devíamos ter fechado na segunda parte, mesmo na primeira tivemos oportunidades e podíamos ter concluído melhor. O jogo estava controlado, acho que o Portimonense não tinha chegado à baliza e de um momento para o outro o jogo muda. Às vezes, o treinador está no banco e complica o jogo. Eu compliquei. Quem entende de futebol entende o que quero dizer. Às vezes o treinador está para ajudar a equipa e hoje compliquei o jogo", começou por dizer Sérgio Conceição.

No final do jogo, o técnico dos dragões irritou-se com Nakajima mas, questionado sobre o episódio, preferiu não comentar: "Nakajima? São conversas nossas", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-2) o Portimonense em Portimão na quinta jornada da Liga. A equipa de Sérgio Conceição esteve a ganhar por 2-0, graças aos golos de Alex Telles, de grande penalidade, e Zé Luís. Na segunda parte, Dener e Koki Anzai marcaram pela equipa de Portimão. Alex Telles foi expulso nos descontos e Marcano, aos 90+8, marcou o golo da vitória azul e branca.