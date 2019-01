Sérgio Conceição assume mau perder e condena atitude de adjunto

Arnaldo Martins Hoje às 13:30 Facebook

Treinador do F. C. Porto não esconde frustração pela derrota na Taça da Liga e deixa recomendação ao organismo que tutela o futebol profissional. "Obrigar a equipa que perde a subir uma escadaria enorme onde estão os adeptos da formação adversária é uma situação a rever", diz.

O F. C. Porto encerra amanhã (21.15 horas) a 19.ª jornada da Liga, com a receção ao Belenenses, mas a derrota na final da Taça da Liga, frente ao Sporting, ainda está na ordem do dia e Sérgio Conceição não fugiu ao assunto e explicou a decisão dos dragões em abandonarem o relvado antes do Sporting erguer o troféu.

"Parabéns ao Pedro Proença e às pessoas da Liga, porque a Taça da Liga é cada vez mais uma prova importante e que todos os clubes querem vencer. Agora, na entrega das medalhas, acho que obrigar uma equipa a subir uma escadaria enorme e cruzar-se com adeptos do adversário é uma situação a rever. Acho que devia existir uma zona neutra. Os palavrões ainda dou de barato, mas o insulto gratuito e cuspidelas não posso aceitar. Não íamos ficar no relvado a levar com isqueiros e moedas, por isso viemos embora".

A atitude do adjunto Diamantino Figueiredo, que tentou atingir um adepto com uma medalha também foi condenada. "Obviamente que é um ato condenável, assumimos isso, como fazemos sempre, mas vamos tratar do assunto internamente. O Diamantino é uma pessoa extremamente tranquila, foi a primeira vez que lhe aconteceu algo semelhante. Agora, houve provocação", ressalvou Conceição.

O treinador portista voltou a assumir que lida mal com o insucesso: "Depois dão destaque a casos e situações incríveis e negativas, é o que a televisão vende. E querem fair-play? Isso é como dizia o outro, é uma treta. E se tenho mau perder? Claro que sim, tenho muito mau perder, assumo isso. O F. C. Porto não me contratou para ter um sorriso grande quando perco. Estranho era se isso acontecesse, não sei perder, fico mal disposto momentaneamente. Já quando ganho estou mal disposto, imaginem quando perco".

Sérgio Conceição disse ainda que o "VAR fez um bom trabalho, excelente mesmo" na final com o Sporting, mas lamentou que no jogo com o Aves da época passada "não tivesse acontecido mesmo" numa falta semelhante para penálti.

Fechado o dossiê Taça da Liga, o triunfo sobre o Belenenses é a próxima etapa: "É equipa com dinâmica interessante com e sem bola. Cabe-nos desembrulhar esse embrulho, desculpem-me a expressão, e fazer o nosso trabalho".