Sérgio Conceição atira-se a Rui Vitória: "Não sou um boneco"

No final do encontro frente ao V. Guimarães no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa azul e branca e deixou, ainda, recados a Rui Vitória.

"Acho que fizemos uma primeira parte não de acordo com aquilo que é a minha equipa, o nosso ADN. Algo precipitados, a falhar passes fáceis. O intervalo foi o mais fácil desde que estou no F. C. Porto, não tive de dizer nada. Tinha confiança nos jogadores. Iria assumir as minhas responsabilidades, independentemente do que viesse a acontecer", começou por analisar o técnico do dragões.

Relativamente ao final da primeira volta da Liga, que acabou com o F. C. Porto na liderança, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com os resultados mas garante que quer fazer ainda melhor na segunda ronda.

"Os pontos são sempre caros para nós. Temos consciência que temos que fazer segunda volta ainda melhor do que a primeira. Temos consciência das dificuldades que vamos ter pela frente mas também temos consciência do nosso valor. Não vai ser fácil derrubar esta equipa", continuou.

Na conferência de imprensa, Sérgio Conceição deixou recados a Rui Vitória, treinador dos encarnados, que lembrou que o técnico dos azuis e brancos também já tinha dito coisas diferentes sobre a arbitragem.

"Já disse para deixarem os árbitros em paz e já critiquei os árbitros. É verdade. Eu reajo no momento de acordo com aquilo que penso. Já assumi confrontos, entre aspas, com o meu diretor de comunicação e assumo com o presidente, se for preciso. Sou crescido. Não sou um boneco comandado, como outros, que me fazem lembrar um boneco que o meu filho tem lá em casa e que tem um botão para o modo agressivo e outro para o modo padre", disse o treinador que não deixou dúvidas quanto ao destinatário: "É para o Rui Vitória, é".