Sérgio Conceição: "Com erros de concentração fico mais aborrecido"

Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

"Fomos superiores, ganhámos bem", disse o treinador do F. C. Porto após o triunfo em Moscovo, sem deixar de observar "os erros defensivos" cometidos pelos dragões.

"Fomos superiores. Disso não há duvida. Em certos momentos, ao nível defensivo, não gostei tanto. Houve um ou outro erro individual, que não costumamos cometer, sobretudo de cada vez que o adversário cortava a bola e partia em transição. Houve equívocos de posicionamento. E mesmo ou outro erro completamente evitável, nomeadamente no lance do golo do Lokomotiv. Pode acontecer, admito e perdoo os erros, mas com erros de concentração fico mais aborrecido. Há situações que temos de evitar, como deixar laterais expostos. Houve coberturas que não fizemos tão bem. Vamos falar disso", disse Sérgio Conceição.

O treinador portista deu "os parabéns aos jogadores" e não se furtou a falar de Óliver Torres, lançado para a titularidade em Moscovo, após o ensaio da Taça, com o Vila Real. "Pelas características dele, era importante que jogasse e foi por isso que jogou, pela qualidade na posse e circulação de bola. Era um jogo no qual tínhamos de aproveitar a qualidade de passe do Óliver, até porque Corona e Marega pedem bola na profundidade. Era importante ter jogador com as características do Óliver", acrescentou Conceição.

E se se felicitou pelo triunfo, o treinador portista também verificou que "a qualificação ainda não está carimbada". E logo acrescentou: "Bem lançado para os oitavos? Estamos é bem lançados para o avião, de regresso a casa, onde jogaremos com o Feirense, num jogo que será muito difícil, pois é uma equipa que trabalha muito bem defensivamente".