Sérgio Conceição considera que Mourinho criou pressão desnecessária

Treinador do F. C. Porto foi confrontado com as declarações do "Special One", que disse que acreditava que os dragões vão revalidar o título e chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição não assistiu à recente entrevista de José Mourinho ao Porto Canal mas leu "alguns excertos" e até começou por brincar com o facto de o antigo treinador dos dragões ter dito que a equipa de 2004 tinha capacidade para ganhar à formação atual, embora com algumas dificuldades: "Fiquei na dúvida se ele se referia à equipa técnica, num cinco para cinco no Olival, pois aí tenho a certeza absoluta que ganhávamos. Acho que eu, o Vítor, o Dembelé, o Figueiredo e o Eduardo estamos em melhor forma do que a equipa técnica do Mourinho".

O técnico fez uma pausa e depois completou a ideia: "E dávamos dois de avanço".

Depois, sobre a ideia defendida por Mourinho, que considera que o F. C. Porto tem tudo para ser campeão e avançar para os quartos de final da Champions, afastando a Roma, Conceição mudou o tom: "É criar pressão desnecessária. É a opinião do Mourinho, respeito, mas é fácil falar da solidez que apresentámos na Champions, pois acabámos a fase de grupos sem derrotas. Ainda temos uma longa caminhada pela frente".

Amanhã, os dragões defrontam o Vitória de Guimarães, equipa que triunfou (3-2) no Dragão, na primeira volta: "As equipas estão diferentes desse jogo no Dragão, onde nos faltou equilíbrio defensivo. Não é normal o F. C. Porto sofrer três golos em casa com o Vitória de Guimarães".

O dérbi de Alvalade joga-se antes dos dragões entrarem em campo, mas Conceição não se mostra preocupado com o que possa acontecer no clássico lisboeta: "O resultado que pretendo é a vitória do F. C. Porto em Guimarães. Pela questão da tabela, se o Sporting ganhar, obviamente, ninguém fica chateado por isso. Se disser outra coisa, dizem que sou maluco".