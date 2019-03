Sérgio Conceição consola guarda-redes da Roma no fim do jogo

JN Hoje às 22:54 Facebook

Depois da vitória sofrida sobre a Roma (3-1) que deu ao F. C. Porto a passagem para os quartos de final da Liga dos Campeões, o técnico portista consolou o guarda-redes da equipa visitante, abatido com a derrota.

O vídeo do momento, partilhado nas redes sociais, mostra Sérgio Conceição a dar força a Olsen, levantando o jogador do chão. Como sempre nestas ocasiões, o gesto dividiu os internautas, com alguns a aplaudirem o treinador dos dragões e outros a desvalorizarem a atitude.

Os portistas apuraram-se hoje para os quartos de final da Liga dos Campeões, com golos de Soares (26 minutos), Marega (52) e o decisivo de Alex Telles (117), quatro anos depois da última presença naquela fase da prova.