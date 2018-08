Sérgio Conceição convidou Rui Vitória para jantar, "mas ele não aceitou"

Sofia Esteves Teixeira 23 Maio 2018 às 22:09 Facebook

Twitter

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, revelou, em entrevista divulgada esta quarta-feira, que chegou a convidar o treinador do Benfica para jantar mas que viu o convite ser recusado.

"Eu sempre fui muito frontal, muito direto, sem problemas em assumir qualquer tema, tanto na antevisão dos jogos como na flash. Houve momentos em que os árbitros mereceram elogios e eu elogiei, outros momentos em que não estiveram tão bem e estão sujeitos a críticas, tal como eu fui criticado por um ou outro erro que tive. É normal estar sujeito a críticas", começou por afirmar Sérgio Conceição, em entrevista à SIC, antes de abordar a polémica com o treinador encarnado.

"Aquilo que se passou com Rui Vitória... Lembro-me do nosso jogo contra o Benfica, no Dragão, onde houve um lance polémico e na conferência de imprensa foi perguntado a Rui Vitória se concordava com a análise do árbitro. Ele disse que não teve oportunidade de ver o lance, que não precisava de ver, que havia muitos aparelhos e muita gente a analisar os lances, que não valia a pena ir a correr a mais meios. Duas semanas depois, na flash no final de um jogo em que o Benfica jogou em casa, disse que podíamos perder todo o tempo do mundo a ver se era penálti, se era um lance duvidoso, diferente".

O treinador dos azuis e brancos contou, ainda, que convidou o técnico do Benfica para jantar mas viu o convite rejeitado.

"No jogo entre Benfica e F. C. Porto, fui ter com o Rui Vitória para lhe dizer isso na cara. Não foi por ter ganho, porque mês e meio antes, quando jogámos a segunda parte com o Estoril, tinha falado com o empresário para lhe passar a mensagem que, independentemente do desfecho, tinha todo o gosto em jantar com ele. No nosso jogo na Luz, fui falar com ele e disse-lhe isso na cara, mas ele não aceitou. A partir desse momento, não há mais nada a dizer", afirmou, considerando não se surpreender por o treinador encarnado não lhe dar os parabéns pelo título.

"Não me surpreendeu porque Rui Vitória foi coerente dentro do que foi o sentimento e a mensagem. Não tem que me dar os parabéns quando não sentiu a vontade de dar os parabéns à equipa mais forte e que ganhou o campeonato. Quando as pessoas são honestas e falam do coração, não tenho problema nenhum. Aliás, dou-lhe os parabéns por isso. Se o vir cumprimento-o, se ele aceitar", concluiu.