Sérgio Conceição critica relvado "inconcebível" no Bonfim

JN Ontem às 23:55 Facebook

Twitter

O treinador do F. C. Porto teceu várias críticas ao relvado do Bonfim, após o jogo frente ao V. Setúbal, da quinta jornada da I Liga.

"Acho inconcebível este campo, a relva demasiado grande, muito irregular, com muitos buracos", apontou Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a vitória do F.C. Porto frente ao V. Setúbal.

O treinador dos dragões destacou ainda que "não é fácil jogar" no Bonfim "depois de um jogo na Champions" - em referência ao empate da passada terça-feira frente ao Schalke.

"Foi muito difícil jogar aqui", sublinhou, destacando que a equipa sadina tem "cinco ou seis jogadores acima de 1,87 metro de altura".

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o V. Setúbal em jogo a contar para a quinta jornada da Liga. Aboubakar e Sérgio Oliveira deram o triunfo aos azuis e brancos.