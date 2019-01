JN Hoje às 21:48 Facebook

A Lazio celebrou, esta quarta-feira, 119 anos e Sérgio Conceição, que jogou no clube italiano, não deixou passar a data em branco nas redes sociais, sem esquecer a Roma.

"LaPrimaSquadraDellaCapitale" (A principal equipa da capital), pode ler-se na publicação do treinador do F. C. Porto, que jogou na Lazio três épocas.

Recorde-se que o F. C. Porto vai defrontar a Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 12 de fevereiro.