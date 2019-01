Sérgio Conceição deixa alerta em relação às nomeações dos árbitros

Arnaldo Martins Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto pede bom senso e diz que os juízes têm de ser protegidos. Espera dificuldades na deslocação a Trás-os-Montes mas confia na vitória sobre o Chaves

Na antevisão à partida com o Chaves (amanhã 19 horas), Sérgio Conceição teve um desabafo sobre a arbitragem. "Gostava de ter sempre os melhores a apitar os jogos. Se o maestro não for bom e estiver sempre a interromper, a música não vai ser boa. Houve faltas a mais no jogo com o Sporting e com o Leixões, cerca de 50 ou 60 faltas, um exagero completo, e é preciso olhar para as nomeações. Estão sempre a falar-me do mercado, mas penso que este assunto é mais pertinente. Portugal foi pioneiro no VAR e ainda agora se viu nestes quartos de final que é uma ferramenta muito útil. Houve um penálti por marcar e anularam-nos um golo limpo. Isso podia custar-nos um título, pois o Leixões podia marcar mais um golo ou até vencer nos penáltis, podia acontecer. Seríamos eliminados tendo marcado mais um golo que o adversário", disse o técnico portista, ao final desta manhã, ao jornalistas.

O treinador deu ainda exemplos sobre o tema. "O Hugo Miguel foi apitar o Guimarães-Benfica, depois da polémica que houve na ronda anterior, e o Capela, que tinha apitado o Santa Clara-Benfica, esteve no Leixões-F. C. Porto. Não estou a dizer que são maus árbitros, mas, se calhar, têm de ser protegidos. Acho que devia haver bom senso nas nomeações. Isso é mais importante que o mercado", reforçou.

A visita a Chaves marca o arranque da segunda volta para os dragões e o treinador mostra-se otimista. "Espero fazer uma segunda volta melhor que a primeira. O início não foi tão bom como esperava e só depois sete/oito jornadas é que começámos a estar um bocadinho melhor em algumas situações de jogo. Fomos melhorando com o decorrer do campeonato", concluiu.