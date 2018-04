Sérgio Conceição deixa mensagem de apoio a Danilo

Hoje às 19:55 Facebook

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, desejou, esta quarta-feira, no Twitter, uma mensagem ao internacional português Danilo, que sofreu uma rotura parcial no tendão de Aquiles e deverá falhar o Mundial2018.

O técnico dos dragões usou a sua conta do Twitter para deixar uma mensagem de força a Danilo, que será operado à perna esquerda na quinta-feira, com a certeza de que o médio voltará mais forte da lesão.

"As melhoras! É um percalço, mas tenho a certeza de que vais voltar ainda mais forte. Cada vez mais forte está também a nossa união, para te podermos dedicar a vitória já no próximo jogo", escreveu hoje Sérgio Conceição.

Após uma paragem de dois meses por lesão, Danilo Pereira regressou na segunda-feira à competição no encontro entre o F. C. Porto e o Belenenses, que os dragões perderam por 2-0, tendo entrado aos 72 minutos para o lugar de Osório.

O internacional português, de 26 anos, sofreu agora uma rotura parcial do tendão de Aquiles e deverá falhar o Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.