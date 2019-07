Sérgio Conceição deixa mensagem: "Dragões juntos são muito fortes"

JN Hoje às 20:00 Facebook

Depois da primeira semana de trabalho, Sérgio Conceição fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais. Uma publicação que mereceu um comentário de Fellaini.

O F. C. Porto deu início à pré-época na segunda-feira e, terminada a primeira semana, Sérgio Conceição deixou uma mensagem aos seguidores nas redes sociais. "Foco no trabalho. Dragões juntos são muito fortes", escreveu o treinador do F. C. Porto.

Além das centenas de comentários de adeptos, a publicação teve ainda uma reação de Fellaini. O médio belga, atualmente ao serviço do Shandong Luneng, da liga chinesa, foi companheiro de equipa de Sérgio Conceição em 2006/7 no Standard Liège e chegou a ser associado aos azuis e brancos no mercado de janeiro.

"Classe", escreveu Fellaini na publicação do treinador do F. C. Porto.