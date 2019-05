Hoje às 01:20 Facebook

Apesar de ter mais dois anos de contrato com o F. C. Porto, o treinador Sérgio Conceição continua a ser notícia em Itália, desta vez pelo interesse do AC Milan, depois de também ter sido colocado no radar da Lazio.

A notícia está plasmada na edição desta quinta-feira do desportivo transalpino "Tuttosport", após o AC Milan ter rescindido com Gennaro Gattuso. N.B.