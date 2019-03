Sérgio Conceição diz que a equipa foi "previsível" na primeira parte

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:26 Facebook

Após a vitória do F. C. Porto frente ao Marítimo, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição disse que a equipa foi "previsível" na primeira parte e considerou que os próximos jogos do campeonato serão "difíceis".

"Normalmente, as equipas em inferioridade numérica juntam-se mais, ficam com praticamente nove jogadores mais o guarda-redes à frente da grande área. Às vezes, tende-se a facilitar porque se pensa que as coisas vão acabar por acontecer. Nós fomos algo previsíveis na primeira parte. Os cruzamentos para a área foram previsíveis. Faltava velocidade na circulação, faltava mobilidade. Tivemos três ou quatro ocasiões e podíamos ter ido para o intervalo a ganhar. Optei por fazer algumas modificações no segundo tempo no que diz respeito à dinâmica ofensiva e à construção. Dei mais largura com o Manafá de um lado e o Alex do outro, tendo também muita gente por dentro. Conseguimos chegar aos golos e criamos outras ocasiões. A nossa obrigação era ganhar e conseguimos", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, considerando que nada adianta pensar nos resultados dos rivais.

"Todas as vitórias são importantes. Nunca quis dizer que não me importo com os resultados dos rivais, mas isso não tem de ser a nossa vitamina. Não temos de ficar mais ou menos felizes em função do resultado dos adversários e isso não interfere no nosso trabalho diário. Temos de fazer o nosso caminho e se conseguirmos ganhar estas finais que faltam podemos estar perto de ganhar o campeonato. Não adianta pensar nos outros. Em igualdade pontual não somos nós os campeões e quanto a isso não há nada a fazer. Temos jogos difíceis até ao final. Vamos defrontar Braga e Sporting, que lutam pelo título, vamos defrontar outras que lutam pelo quinto lugar, outras que lutam pela salvação, por ficar na Liga... Vão ser todos difíceis", concluiu.