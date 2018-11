Sérgio Conceição diz que Braga é candidato ao título

Arnaldo Martins Hoje às 13:29 Facebook

Treinador dos dragões espera dificuldades frente aos minhotos e lamenta que o jogo se realize sábado. "Compreendo as decisões da operadora, mas para nós é prejudicial. Jogámos há três dias", aponta Sérgio Conceição.

O F. C. Porto soma seis vitórias consecutivas e apresenta-se com o astral em alta para a receção ao Braga (sábado, 20.30 horas). O duelo de líderes na Liga promete e Sérgio Conceição coloca os bracarenses na corrida pela conquista do campeonato: "Espero que as pessoas do Braga não fiquem chateadas, na época passada parecem que ficaram meio aziadas pelo que disse, e também espero que o Abel me cumprimente no fim, mas o Braga é um candidato ao título. Pelo trajeto que tem feito, o Braga está entre os quatro candidatos. A saída da Europa para eles foi benéfica. Tiveram uma semana tranquila, enquanto nós fomos sujeitos a um desgaste enorme a meio da semana, na Liga dos Campeões".

Os dragões voltam a entrar em ação, quatro dias depois do jogo com o Lokomotiv, o que desagrada o treinador: "Fomos sujeitos às decisões da operadora. Não pode haver três grandes a jogarem ao domingo e eu não percebo porquê. Percebo o lado da operadora, mas para nós é prejudicial. Mas, atenção, isto não serve para qualquer tipo de desculpa. Temos a responsabilidade e obrigação de entrar em campo e não pensar em mais nada".