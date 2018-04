Sérgio Conceição diz que é preciso "dar mais"

Ontem às 22:59 Facebook

O treinador do F. C. Porto não escondeu a "desilusão e a frustração" com a derrota no Restelo, num jogo em que a "ineficácia" foi fatal para os dragões.

"Em três remates, o Belenenses fez dois golos. Nós tivemos uma série de ocasiões e não conseguimos. Houve uma ansiedade incompreensível na hora de finalizar", disse Conceição, assumindo ainda a "responsabilidade" pelo resultado negativo.



"Cometemos um erro, que resultou no 1-0, e o Belenenses ficou mais confortável no jogo. Na segunda parte, mexemos na equipa à procura de mudar as coisas. Não me quero agarrar à sorte, mas houve mais situações claras. Podíamos ter feito o empate e depois o cenário seria outro. A seguir, o Belenenses matou o jogo numa bola parada", analisou o técnico portista.

Defendendo que é preciso "dar mais" ("todos nós, a começar por mim", assumiu), Sérgio Conceição mantém a esperança relativamente à vitória no campeonato: "Ficou mais difícil, mas dependemos só de nós. Temos de ganhar as seis finais que faltam. É fácil dizê-lo. É preciso senti-lo. Quero dar uma palavra a todos os adeptos que aqui estiveram. A força com que nos apoiaram demonstra bem como querem conquistar este título. Vamos lutar até ao fim para conseguir".



Sobre a aposta em Osorio, justificou-a com o "estado físico" de Reyes: "Só treinou dois dias, enquanto Osorio preparou este jogo durante 15 dias".