Sérgio Conceição diz que há 12 finais por disputar no campeonato

Nuno Amaral Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão do jogo de sexta-feira em Tondela, o treinador do F. C. Porto afirmou que a equipa está a entrar num ciclo de jogos extremamente importante e abriu a porta ao regresso de Brahimi.

"Temos 12 jogos para disputar no campeonato e serão 12 finais. Em Tondela, sabemos com o que contamos. Queremos conquistar três pontos muito importantes para nós", disse Conceição, que nesta partida não pode contar com os avançados Aboubakar, Marega e Soares, por lesões e castigo, embora tenha dado a entender que Brahimi poderá recuperar a tempo.

"Por coincidência, são todos os jogadores mais utilizados no ataque. Há ciclos assim e temos de arranjar soluções. Quanto a Brahimi, vamos esperar até à hora do jogo, para saber se podemos utilizá-lo, a partir do banco ou no onze. Também poderá ficar de fora. Vamos ver", referiu.

O técnico dos dragões comentou o facto de Marega estar a recuperar no estrangeiro da lesão muscular sofrida no início deste mês, dizendo que não há caso nenhum. "É um tratamento inovador, feito de total acordo com o nosso departamento médico, que é extremamente competente. As pessoas estão em contacto permanente", revelou, admitindo que o o avançado maliano vai tentar voltar "mais rápido do que o previsto".

Sobre o facto de o lateral Jorge ter sido relegado para a equipa B, Conceição afirmou que foi o jogador brasileiro a afastar-se do plantel principal, e não o contrário, definindo como "muito importantes, mas não decisivos", os quatro jogos que o F. C. Porto vai disputar nas próximas duas semanas, com Tondela, Braga, Benfica e Roma, à exceção do último, uma vez que, neste caso, só uma vitória permitirá à equipa azul e branca seguir para os quartos de final da Champions.