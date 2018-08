Sérgio Conceição diz que "isto ainda não acabou"

Nuno Amaral 05 Maio 2018 às 13:25 Facebook

O treinador do F. C. Porto tentou pôr um travão à euforia dos adeptos em torno da possível conquista do título, dizendo este sábado que ainda é preciso ganhar ao Feirense.

"Preparámos este jogo dentro daquilo que tem sido o trabalho normal nas outras semanas. Queremos muito ganhar. Já disse na Madeira que quero é ser campeão. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ninguém é campeão no sofá, mas com os pontos que conquistou durante a época", disse Sérgio Conceição, pouco preocupado com o facto de o título poder ser uma realidade imediata para os portistas com um empate no dérbi desta noite entre Sporting e Benfica.

"Estamos à porta de conseguir o grande objetivo da época. Essa foi a minha mensagem durante a semana. Entendo o que se passa à nossa volta, mas isto ainda não acabou. Os adeptos fazem parte deste trajeto, mas quando ganharmos é que irão fazer a festa que entenderem", acrescentou, desvalorizando algumas situações verificadas nos últimos dias, como um churrasco dos jogadores tornado público durante a semana: "Fizemos vários almoços de grupo ao longo da época, em momentos positivos e negativos. Na altura não se soube, desta vez soube-se. Não vou dizer que fiquei feliz com essa situação".

Numa conferência de imprensa em que negou ter dito, no dia da apresentação como técnico dos dragões, que o penta do Benfica não ia acontecer, Conceição referiu: "Não trabalhamos a pensar em recordes. Passei a semana a pensar no Feirense, uma equipa com uma excelente organização defensiva. Da minha parte, não há nenhuma dose de felicidade extra. Também não tomo calmantes. Foi uma semana em que chateei a cabeça à minha mulher, aos meus filhos, a algumas pessoas aqui no Olival. O normal..."