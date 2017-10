Sérgio Conceição diz que José Sá no onze foi "opção técnica"

JN Hoje às 22:13, atualizado às 22:15 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, dissipou, nesta terça-feira, após a derrota frente ao Leipzig, as dúvidas quanto à inclusão de José Sá no onze azul e branco, em detrimento de Casillas.

"Não sou pago para fazer surpresas, sou pago para meter a melhor equipa. Hoje, achei que a melhor equipa foram os 11 que começaram. Cabe-me a mim escolher a equipa e os sete que ficam de fora", vincou o técnico portista.

Garantindo que a aposta foi apenas uma "opção técnica" e que não houve qualquer problemas com o guardião espanhol, Sérgio Conceição deixou ainda em aberto a possibilidade de o guarda-redes português se manter na baliza dos dragões.

"Vamos ver, hoje foi assim", respondeu.