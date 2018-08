Sérgio Conceição diz que o que se passou no Sporting "é de baixo nível"

João Faria 16 Maio 2018 às 23:54 Facebook

Twitter

Sérgio Conceição disse, na noite de quarta-feira, que o que se passou em Alcochete, no treino de terça-feira do Sporting, é de "tão baixo nível", que até lhe custa encontrar palavras para classificar.

"É de lamentar. É um caso de polícia, são vândalos, isto não é o futebol. É de tão baixo nível, sinceramente nem sei o que dizer. Sinto-me muito mal a ver determinadas imagens", afirmou o técnico do F.C. Porto, em entrevista ao "Porto Canal", sobre os acontecimentos de terça-feira, na Academia de Alcochete.

Na oportunidade, Sérgio Conceição revelou ter enviado uma mensagem a Jorge Jesus, homólogo do Sporting, mas ainda não teve oportunidade de falar com ele.

O treinador aproveitou a entrevista para dar uma alfinetada a Rui Vitória, técnico do Benfica, que se recusou a dar os parabéns aos dragões pela conquista do campeonato. "Desta vez a coerência do Rui Vitória surpreendeu-me. Prefiro alguém que me dê os parabéns de forma natural e que venha do coração, do que alguém me dê de forma hipócrita", disse, a respeito.

Na entrevista, Sérgio Conceição considerou que a derrota no Restelo, com o Belenenses, foi um momento chave, na conquista do título. "O momento no balneário depois de Belém foi fundamental para ficarmos em primeiro lugar", adiantou o técnico portista, recordando o longo tempo que o plantel passou no balneário, após ter perdido com o Belenenses, resultado que atirou a equipa para o segundo lugar da Liga e a obrigou a uma ponta final de campeonato de superação, para ser campeã.

Também a derrota com o Paços de Ferreira e o anti-jogo que criticou a equipa de João Henriques mereceu uma palavra de rejeição, por parte de Sérgio Conceição, ressalvando, contudo, tratar-se de "um clube amigo, que espero que regresse rapidamente à Liga".

Em relação à próxima época, o técnico disse contar com o núcleo duro de 2017/18. "Queremos ter sempre os melhores, para ir o mais longe possível", realçou.