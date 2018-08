Sérgio Conceição diz que vê "muito papaguear e dirigentes a criarem guerrilhas"

Arnaldo Martins Hoje às 12:41, atualizado às 15:43 Facebook

O treinador do F. C. Porto lamenta os casos que continuam a assolar o futebol português e pede mais respeito pela competição. A reintegração de Marega pode acontecer na próxima semana mas o técnico não sabe se isso será uma boa notícia. "Depende se está comprometido ou envolvido com a equipa, vamos ver".

Sérgio Conceição espera um Belenenses forte, amanhã (18.30 horas), no Jamor: "É uma equipa com dinâmica interessante com bola e sem bola melhorou muito desde a chegada do Silas. É um adversário competente e temos de saber superar as adversidades que nos vai colocar".

Marega tem treinado à parte, desde que forçou a saída para Inglaterra, mas a reintegração deve acontecer na próxima semana. Ainda assim, o treinador mostra alguma dúvida: "Não sei se isso será uma boa notícia. Depende do comprometimento do Marega, se está envolvido com a equipa, vamos ver. Não quero falar mais disso".

A Federação abriu um processo disciplinar a Brahimi, depois da Comissão de Instrutores da Liga ter arquivado a queixa interposta pelo Benfica, e Sérgio Conceição considera que "a intenção é sempre a mesma". "Vejo muito papaguear e dirigentes e criarem guerrilhas. O Herrera foi agredido na Supertaça com o Aves, teve de levar três ou quatro pontos, e não vi ninguém preocupado com isso. O ano passado houve a novela das denúncias, agora está-se a pegar individualmente pelos jogadores. O futebol é tão bonito e apaixonante, dá de beber e comer a tanta gente, e merecia mais respeito".