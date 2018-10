Sérgio Conceição e as alterações: "É para isso que me pagam"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00 Facebook

No final do encontro com o Varzim, que o F. C. Porto venceu (4-2), Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a exibição dos azuis e brancos e garantiu que voltaria a fazer as alterações.

"Eu assumo o que fiz. Sabendo agora o que sei, fazia exatamente igual. Temos um plantel e um discurso, temos confiança no grupo. Se não ganhasse estava em risco a passagem, mas assumi e meti onze jogadores que jogaram pela primeira vez juntos. Sei como trabalham, dão-me garantias. Estou aqui para mudar alguma coisa durante o jogo. É para isso que me pagam. Era muito importante saber que íamos sofrer por falta de algum entrosamento, por falta de jogo. No treino são treinados para dar resposta positiva no jogo. Houve um ou outro jogador que estiveram abaixo do que esperava. Não posso ter um discurso dentro e outro para fora. O que assumo dentro, é também para fora", começou por dizer o treinador do F. C. Porto.

Sérgio Conceição deixou ainda elogios a Corona, após o lance do quarto golo.

"No intervalo tirei o lateral, depois ao longo da segunda parte passei o Corona para trás, precisávamos de mais largura. Ele não ficou chateado, tem um espírito fantástico. Aí é um bocadinho melhor do que eu. Digo sempre ao Corona que é um craque, mas tem de juntar outras coisas que ficam entre nós. Quando consegue mostrar o que tem dentro fico feliz. Fez uma fantástica jogada e culminou o golo. Festejei porque era um golo importante, de tranquilidade. Uma vitória justíssima. Podíamos ter feito mais", concluiu.